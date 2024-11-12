とちぎテレビ 先の衆議院選挙を受けた特別国会は１１日午後に召集され、衆参両議院本会議の総理大臣指名選挙で自民党の石破茂氏が第１０３代総理大臣に任命されました。 新たな内閣の発足を受けて政治にどんなことを望んでいるのか栃木県民に話を聞きました。