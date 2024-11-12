とちぎテレビ 足利銀行と常陽銀行などを傘下とするめぶきフィナンシャルグループは１１日、宇都宮市内で今年９月までの中間決算を発表しました。 足利銀行単体の中間純利益は９９億円で、前の年の同じ時期と比べて１７億円の増益となりました。 足利銀行単体で見ますと売上に当たる業務粗利益は前の年の同じ時期と比べて３０億円増加して３８４億円、本業のもうけを示すコア業務純益は１４億円減少して１７０億円と