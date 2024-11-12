北海道・帯広警察署はきょう（2024年11月12日）、金融商品取引法違反の疑いで住所不定で自称・運送業の男（46）を逮捕しました。男は2020年5月中旬ごろから2021年8月中旬ごろまでの間、十勝振興局管内に住む5人（男性1人・女性4人）に対し、無登録にもかかわらず外国為替証拠金（FX）の勧誘し、合計990万円の出資金を受け取った疑いが持たれています。2022年8月28日、男に出資した女性から警察に「投資したお金が返金されない」と