ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で12月4日より独占配信される、オリジナル韓国ドラマシリーズ『照明店の客人たち』（全8話／初回4話配信、以降毎週水曜2話ずつ）の登場人物が大集合した本ポスター、予告編が公開された。【動画】韓国ドラマシリーズ『照明店の客人たち』本予告映像2023年から24年にかけて、「第60回百想芸術大賞」3冠、「アジアコンテンツ＆グ