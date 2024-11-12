好書好日編集部では、ポッドキャスト「好書好日本好きの昼休み」を、毎週木曜日にお送りしています。本が好きなすべての人に、読んで楽しく、聴いて楽しいひとときをお届けします。どこで聴けるの？ポッドキャスト「好書好日本好きの昼休み」は、SpotifyやApple Podcastのほか、YouTubeやAmazon Audibleなどでもお聴きいただけます。毎週木曜日に新エピソードを配信しています。ポッドキャスト「好書好日本好きの昼休