「老いも、認知症も、ありのままでいい」。そう語りながら、生まれ育った地域で介護施設を運営するのは、83歳の現役訪問看護師・江森けさ子さんだ。同年齢の入所者も多い「介護」の現場で、いまなお挑戦し続けている。そのバイタリティの源は、「高齢者に寄り添い、幸せな人生で幕を下ろさせてあげたい」という強い信念だった――（前編）。写真＝iStock.com／miniseries※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miniseries■山