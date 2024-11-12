ホットランドが展開する「築地銀だこ」は12月4日、「たこ焼」などの商品価格を値上げする。【関連記事】「うまい棒」値上げ、税別12円→15円に、2024年10月1日出荷分から「築地銀だこ」の値上げは2023年3月以来。値上げの対象商品は、定番商品「たこ焼」「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」に加え、「だんらんパック」「クロワッサンたい焼き」など。「たこ焼(ソース)8個入り」は、税別価格で580円から620円へ改定。税込価格