女優の渡邉美穂（24歳）が、11月12日にテレビ朝日公式YouTubeで公開された「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。激レアな体験を明かし、オードリー・若林正恭から「なんでその話を今卸してんの！」とツッコミが入った。映画「あたしの！」に出演する渡邉美穂が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。渡邉は日向坂46在籍当時、番組レギュラーのオードリー・若林正恭と4年間一緒に番組で共演しており、渡邉が卒業してか