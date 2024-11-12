一輪の花を閉じ込めたフラワーリップを取り扱う中国（香港）コスメブランド『Kailijumei（カイリジュメイ）』から、ホリデーシーズンを華やかに彩る限定キット「Kailijumei My Wish Collection」が数量限定で発売！2024年11月12日（火）より、公式通販サイト「JFラボコスメ」、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて販売＆予約受付開始。記念日や誕生日、クリスマスやバレンタインなどの贈り物にもおすすめのギフ