ミャオ族の伝統的祝日「苗年」を盛大にお祝い中国貴州省雷山県10日、盛装してパレードに参加するミャオ族の人々。（黔東南＝新華社記者/陶亮）【新華社貴陽11月12日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州雷山県で10日、ミャオ族の伝統的な祝日「苗年」を祝う行事が催された。中心市街地に集まった数万人のミャオ族の人々が、盛装してパレードに参加し、無形文化遺産の展示や「長卓宴」（大勢の人が一堂に