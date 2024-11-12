神奈川県平塚市にある「だるま店」では、新年の縁起物の「干支だるま」作りが最盛期を迎えています。【映像】だるま作りの様子ペロッと赤い舌を出し、とぐろを巻いた愛嬌あふれる白いヘビ。平塚市にある江戸時代から続く老舗のだるま店「荒井だるま屋」では毎年、工夫を凝らした「干支だるま」を作っていて、その愛らしさから人気を集めています。今年は物価高騰など不景気な話題が多かったこともあり、来年の干支、金運をも