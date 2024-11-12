【モデルプレス＝2024/11/12】女優の永瀬莉子、俳優の野村康太がW主演を務める、MBS／TBSドラマイズム枠『その着せ替え人形（ビスク・ドール）は恋をする』（MBS：毎週火曜深夜0時59分／TBS：深夜1時28分）の第6話が、12日に放送される。【写真】永瀬莉子、金髪ギャル姿で雰囲気ガラリ◆永瀬莉子＆野村康太W主演「その着せ替え人形は恋をする」『その着せ替え人形（ビスク・ドール）は恋をする』（原作：福田晋一／掲載「ヤングガ