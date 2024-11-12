11月25日19時より2時間の生放送でおくる音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、Hey！ Say！ JUMP、いきものがかり、緑黄色社会、timeleszほか、出演アーティスト第1弾が発表された。【写真】timeleszオーディション、過酷な3次審査スタート！チームでパフォーマンスに挑戦するも難航次回の『CDTVライブ！ライブ！』は、2時間にわたる生放送でお届け。番組を彩る豪華アーティストと披露する楽曲の第1弾が発表された