乃木坂46の五百城茉央・井上和・菅原咲月が11日、都内で開催された「anan AWARD 2024」授賞式に出席。フォーカス部門を受賞した3人は受賞の喜びを語ったほか、2025年に加入する予定の6期生への思いを明かした。【写真】五百城茉央、井上和、菅原咲月の美脚が輝く全身ショット「anan AWARD」は、ライフスタイル女性誌『anan』が選ぶ「時代を象徴するスター」を表彰するイベント。この日はSnow Manの渡辺翔太、小島健（Aぇ! grou