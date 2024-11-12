Snow Manの渡辺翔太が11日、都内で開催された「anan AWARD 2024」授賞式に出席。大賞を受賞した渡辺は「嬉しいと照れが交錯しているかのよう」と心境を明かし、来年の展望として「なるべくグループで一緒に1年過ごしていたい」と語った。【写真】小島健（Aぇ! group）も登場！「anan AWARD」は、ライフスタイル女性誌『anan』が選ぶ「時代を象徴するスター」を表彰するもの。乃木坂46の五百城茉央／井上和／菅原咲月、小島健（