Aぇ! groupの小島健が11日、都内で開催された「anan AWARD 2024」授賞式に出席。グループとしてドラマティック部門を獲得し、昨年のエモーショナル部門に続く受賞を果たした小島は「2年連続というのは本当に嬉しいですね」と笑顔を見せた。【写真】Snow man・渡辺翔太も受賞！「anan AWARD」は、ライフスタイル女性誌『anan』が選ぶ「時代を象徴するスター」を表彰するもの。Snow Manの渡辺翔太、乃木坂46の五百城茉央／井上和