フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）は12日、前日11日の放送で誤解を招く内容があったとして謝罪した。番組の終盤で、堀池亮介アナウンサーが「ここで昨日の放送に関しましてお伝えいたします」と切り出し「リニア中央新幹線の工事区域周辺の地面から水や気泡が湧き出たというニュースについて昨日お伝えしました。その中で有効な工法として、泥土圧シールドという工法があると紹介しましたが、今