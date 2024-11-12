東京都の会社役員らが無登録で海外業者への投資を勧誘したとして金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、別の投資も無登録で勧誘したとして、岡山県警が12日に同容疑で6人を再逮捕する方針を固めたことが分かった。