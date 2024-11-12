ステージ3Aの乳がん闘病中のタレント梅宮アンナ（52）が12日までにインスタグラムを更新。SNSでの発信に異議を唱える一部の声に複雑な思いをつづった。梅宮は7日に右胸の全摘手術が無事に終了。現在はリハビリに入っており、「まあまあ痛いわよ〜痛くて笑って涙が出ました笑」と苦労する様子を明かしつつ、「キチンとリハビリやらないと後が大変になりますからね頑張って毎日キチンとリハビリやりますね」と意気込みをつづった