ウィル [東証Ｓ] が11月12日午前(10:00)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比16.3％増の5.5億円に伸び、通期計画の9.8億円に対する進捗率は5年平均の52.7％を上回る56.9％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.2％減の4.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月