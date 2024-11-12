リクルートホールディングスが大幅反発し年初来高値を更新している。１１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を３兆３０００億～３兆５０００億円から３兆４６８７億円～３兆５４８７億円（前期比１．５％～３．９％増）へ、営業利益を３９００億～５０００億円から４４２７億～５０２７億円（同１０．０％～２４．９％増）へ上方修正したことが好感さ