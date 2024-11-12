本日は、お料理系YouTubeチャンネル『かっちゃんねる』で紹介している、節約・簡単・ボリューム満点の三拍子そろった「小松菜海鮮チヂミ」を作ります。海鮮といっても冷凍シーフードミックスを使うので、安価でお手軽。さらに、シーフードミックスはほどほどの量にして、細切りしたちくわでカサ増ししつつ、魚介の旨味を補うそうです。そして、年間を通じてお手頃価格で購入出来る小松菜で