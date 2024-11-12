午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２２３、値下がり銘柄数は３６８、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位にサービス、ゴム製品、証券・商品、輸送用機器、保険、銀行など。値下がりで目立つのは海運など。 出所：MINKABU PRESS