■齋藤飛鳥が乃木坂46卒業後の日々を語ったインタビューも掲載 【写真】『東京カレンダー』2025年1月号表紙ビジュアル（齋藤飛鳥） 雑誌『東京カレンダー』の公式X（旧Twitter）にて、齋藤飛鳥を起用した表紙ビジュアルが先行解禁された。 齋藤は、11月21日に発売される『東京カレンダー』2025年1月号（テーマ「2024年、最強の新店」）で、2024年6月にオープンした白金で話題を集める和食