トランプ次期米大統領が、共和党のマイク・ウォルツ下院議員（中央）に国家安全保障担当の大統領補佐官への起用を打診したことが分かった/Ted Shaffrey/AP（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領が、共和党のマイク・ウォルツ下院議員（フロリダ州選出）に国家安全保障担当の大統領補佐官への起用を打診したことが分かった。事情に詳しい情報筋が明らかにした。ウォルツ氏は大統領補佐官として、トランプ政権が２期目で対処する様々な地政