「わしも成り代わっておわび」百田尚樹氏の発言を河村たかし共同代表も謝罪FNNプライムオンライン

「わしも成り代わっておわび」百田尚樹氏の発言を河村たかし共同代表も謝罪

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 日本保守党百田尚樹代表が配信番組で「30歳超は子宮摘出」などと発言した
  • 「SFやで」と前置きはあったものの批判が相次ぎ、百田代表は発言を撤回
  • 河村たかし氏も「成り代わって保守党の支持者におわび申し上げる」と述べた
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