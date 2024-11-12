[ジュネーブ １１日 ロイター] - 世界保健機関（ＷＨＯ）は１１日、エムポックス（サル痘）が依然世界的な健康危機であるかどうかを判断するため、２２日に緊急委員会を開くと発表した。エムポックスはアフリカ大陸の一部で致死率の高い変異株「クレードＩｂ」が拡大したことから、ＷＨＯが８月、最高の警戒レベルである「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言した。１１日にＷＨＯが発表した報告によると、年初か