Tom BalmforthYuliia Dysa[キーウ １１日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は１１日、同国軍がロシア西部クルスク州で約５万人の部隊と交戦していると明らかにした。ウクライナは東部で２つの前線強化を急いでいるほか、南部でも近く歩兵部隊の攻撃に直面しそうだ。ゼレンスキー氏はロシア軍が数カ月にわたり攻勢を強めている東部ポクロフクスとクラホフの前線を「大幅に強化」するとテレグラムに投稿した。ポク