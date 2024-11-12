Puyaan SinghBhanvi Satija[１１日 ロイター] - 米製薬大手アッヴィの統合失調症治療薬「エムラクリジン」が２つの中期臨床試験で効果が示せなかったことを受け、同社株価は１１日、１２％超下落した。同薬は昨年同業セレベル・セラピューティクスを８７億ドルで買収した際に入手した。この市場で競合する米ブリストル・マイヤーズ・スクイブのリードが拡大した。エムラクリジンは幻覚や妄想など精神病の症状の急性悪化に直