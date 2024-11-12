上映期間中、オモコロ編集長 原宿・小説家 背筋 漫画家 魚豊・ホラー作家 梨とのトークイベントも決定！ テレビ東京で「行方不明展」「イシナガキクエを探しています」を手掛けた大森時生が、酒井善三監督とタッグを組み、１１月１５日（金）より劇場公開も決定した「フィクショナル」の本予告・場面写真が解禁されました。 【「フィクショナル」本予告映像】 https://www.youtube.com/watch?v=B6Vq68hr97U &#1