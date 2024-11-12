全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１１日（日本時間１２日）、記者投票による各賞の最終候補者を発表。ナ・リーグ新人王の候補にカブス・今永昇太投手が入らなかった。ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、ジャクソン・メレル外野手（パドレス）、ジャクソン・チョウリオ外野手（ブルワーズ）の３人が残った。スキーンズはナ・リーグのサイ・ヤング賞最終候補者３人にも残った。今永はメジャー１年目の今季、１５勝３敗