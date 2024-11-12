海上自衛隊の掃海艇「うくしま」が2024年11月10日に出火し、翌11日未明に沈没しました。同艇は自衛艦としては珍しく木造だったとのこと。なぜ今の時代に燃えやすい木を使うのでしょうか。あえて鉄を使わない理由がありました。鋼鉄の掃海艇なぜ造らないの？2024年11月11日（月）午前、海上自衛隊の掃海艇「うくしま」が福岡県沖で海没しました。同艦は、前日10日午前9時40分ごろ、福岡県宗像市の大島沖合を航行中に出火。その