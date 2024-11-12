元フィギュアスケート選手で、06年トリノ、10年バンクーバー五輪代表の安藤美姫（36）が11日、ABEMA「Abema Prime」（月〜金曜午後9時）に生出演。ダウンタウン松本人志（61）が「週刊文春」に性的行為強要疑惑を報じられ、名誉毀損（きそん）されたとして発行元の文藝春秋らに5億5000万円の損害賠償などを求めていた訴訟が終結した件について言及した。「私的には白黒分からないところがあるのでハッキリした方が視聴者の方とか、