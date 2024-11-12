米テスラ、１０月の中国での販売台数４１％増中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）で、米テスラの展示ブースを見学する来場者。（9月12日撮影、北京＝新華社記者/武巍）【新華社上海11月12日】中国の自動車業界団体、全国乗用車市場情報連合会はこのほど、米電気自動車（EV）大手テスラの中国上海市にある生産工場「ギガファクトリー」の10月の納車台数が6万8280台だったと発表した。同社の10月の国内販売台数は41.0％増の4万台