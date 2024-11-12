伝統技術の継承と発展を推進現代漆芸展、中国・福州市で開催8日、「漆韻八閩−福建現代漆芸作品展」で作品を鑑賞する来場者。（福州＝新華社記者/林善伝）【新華社福州11月12日】中国福建省福州市にある海峡民間芸術館で8〜11日、現代漆芸の作品展が開催され、省内の漆芸家や漆芸を学ぶ大学生と教師が制作した作品約100点（組）が展示された。伝統技術の継承と発展を推進現代漆芸展、中国・福州市で開催8日、「漆韻八&