Microsoftは新しいOutlook for Windowsを展開しており、従来のOutlookや他社製のメールクライアントアプリからの乗り換えを推奨しています。それに伴い、従来の「Windowsメール」は2024年12月31日にサポート終了することが以前から告知されていましたが、移行内容の詳細について、Microsoftがドキュメントを更新しています。Outlook for Windows: Windows 11のメール、予定表