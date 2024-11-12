ロックバンド「THE 虎舞竜」の高橋ジョージ（66）が、10日、Instagramを更新。20歳を迎えた長女・レノンとの親子ショットを披露し、「初めて見ました」「パパ似ですね 再会出来て良かったですね〜」など、様々な反響が寄せられた。【映像】20歳娘との親子写真（複数カット）高橋は1998年9月、タレントの三船美佳（42）と結婚。2004年11月には、長女・レノンが誕生していたが、2016年3月に離婚していた。2019年4月に更新したI