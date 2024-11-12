「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏の妻で、ウェブディレクターの西村ゆか氏が、12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「元グラビアアイドルとの不倫デート」を一部週刊誌のウェブ記事で報じられ、事実を認めて謝罪した国民民主党の玉木雄一郎代表（55）の発言に疑問を呈した。玉木氏は11日、都内で会見し、「元グラビアアイドルとの不倫デート」の内容を「おおむね事実です」と認めた。家族からは