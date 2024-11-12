楽天銀行がマドを開けて急騰。４０００円台に乗せて上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、好感されたようだ。今期の純利益予想を３７８億円から４６２億４４００万円（前期比３４．２％増）に引き上げた。日銀の政策金利の変更により、金利収益が大きく増加し、９月中間期の純利益は過去最高となった。上期の進捗