米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１１日（日本時間１２日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季の各賞の最終候補３人を発表し、カブス・今永昇太投手（３１）はナ・リーグ新人王の候補に入れなかった。Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）、Ｊ・メリル（パドレス）、Ｊ・チョウリオ（ブルワーズ）が残った。昨オフ、ＤｅＮＡからポスティングシステムを利用し、４年総額５３００万ドル（約７７億４０００万円＝当時のレ