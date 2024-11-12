国土地理協会によると、日本には9000以上の駅が存在します。「東京」「大阪」「名古屋」など、よく耳にする駅名は簡単に読むことができますが、中には読み方が難しい駅名も……。この難読駅名、正しく読めますか？駅名「笑内」はなんて読む？答えを見る↓↓↓↓↓答え：おかしない正解は「おかしない」でした。笑内（おかしない）駅は、秋田県北秋田市にある秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線の駅です。同じ秋田内陸線には秋田新幹線が乗