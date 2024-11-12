º¸¤«¤éÃæ¾å·ò¼¡¤µ¤ó¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¡á1980Ç¯¤´¤í¡¢ÊÁÃ«¤µ¤óÄó¶¡ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡¢Àï¸åÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÈãÉ¾¡¦»×ÁÛ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤­¤¿¡£ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÊÁÃ«¹Ô¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¤ÎÂè20²ó¡£¡ÊÊ¹¤­¼ê¡¦ÂìÂôÊ¸Æá¡Ë¡½¡½1992Ç¯¤Ë¡¢ºî²È¤ÎÃæ¾å·ò¼¡¤¬46ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÁÃ«¤µ¤ó¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£ÊÁÃ«¤ª¸ß¤¤¤¬ÈãÉ¾²È¤Èºî²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¤Î