北海道は１２日、旭川市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。採卵鶏約４．４万羽をすべて殺処分する。養鶏場での感染は全国で今季８例目で、道内では２例目となる。道によると、養鶏場から１１日、約１７０羽が死んでいると通報があった。簡易検査で陽性と判明し、遺伝子検査により感染が確認された。