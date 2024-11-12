アプローチが苦手な人は必読！特に「スコア90が切れない」「グリーンまわりが苦手」な人への新基本を解説。 フェースは開くのではなく“かぶせて握る”と鈴木聖二コーチ。スコアを上げたい人は要チェックです！ フェースを開くとダフり、トップの危険性が高まる 少し閉じた向きで握るのが寄せ上手への近道！ 「これならザックリがなくなります！」（鈴木・画像右） 「なんだかボ