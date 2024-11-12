2015年に解散したアイドルグループ、アイドリング！！！の元リーダーで、現在はボイストレーナーなどとして活動する遠藤舞さんが、12日までにX（旧ツイッター）を更新。ダウンタウン松本人志（61）が「週刊文春」に性的行為強要疑惑を報じられ、名誉毀損（きそん）されたとして発行元の文藝春秋らに5億5000万円の損害賠償などを求めていた訴訟が終結した件について言及した。仕事関係者から性暴力を受けるも告発できなかった過去を