気象庁は12日午前6時55分、台風情報を発表した。同日午前3時、フィリピンの東の北緯12度30分、東経134度55分で熱帯低気圧が台風25号（ウサギ）になった。同6時現在、フィリピンの東にあり、中心位置は北緯12度55分、東経134度30分。西へ時速30kmで進んでいる。中心気圧1002hPa、中心付近の最大風速18m、最大瞬間風速25m、15m以上の強風域は北側220km、南側165km。しばらく西北方面に進み、その後は北に進路を変えて16日未明に