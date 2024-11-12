台風２５号（ウサギ）が発生し、台風が４つ発生している状況となっています。２５号は今後の状況によって沖縄や本州方面に影響が出る可能性があります。 【写真を見る】【全般台風情報】台風２５号発生で４連台風に…沖縄・九州方面に接近の可能性も今後の進路と勢力は気象庁最新 ※画像気象庁驚きの４連台風の進路 台風第２５号が発生しました。１２日３時、フィリピンの東の北緯１２度３０分、東経１３４度５５分にお