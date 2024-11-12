11日夜、第2次石破政権が発足し、会見に臨んだ石破総理大臣は政治資金規正法などの改正を年内に行う考えを強調しました。【映像】石破総理大臣のコメント「政治は国民のものであるとそういう原点に立ち返って政治改革と党改革に取り組んでまいります。年内にも必要な法制上の措置を可能とするべく、多くの党のご協力を得られるように努力をいたしてまいります」（石破総理大臣）政策活動費については廃止を含めた見直しを、旧