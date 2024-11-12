阪神・原口文仁内野手（３２）が今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することが１２日、分かった。１１日までに申請書類を提出し、宣言残留も視野に入れる。１４日にＦＡ宣言選手として公示され、１５日から他球団の交渉が可能となる。原口は帝京高校から２００９年ドラフト６位で阪神に入団した。度重なるけがで育成も経験したが、１６年４月末に支配下再登録。１９年１月には大腸がんを公表し、手術とリハビ