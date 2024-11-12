ステージ4の膵臓（すいぞう）がんで闘病中の経済アナリスト森永卓郎氏（67）が12日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にリモート生出演。一部週刊誌のウェブ記事で報じられた「元グラビアアイドルとの不倫デート」の内容を認め、謝罪した国民民主党の玉木雄一郎代表（55）について言及した。「私はやっぱりやったな、っていうのが当初の感想。財務省に逆らうと、必ずこういう目に遭うんですよ。財務省